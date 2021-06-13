2021-06-13T04:04:15+03:00
2021-06-13T04:04:15+03:00
2021-06-13T04:04:15+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210613/833919852.html
Эксперт сообщил об огромном богатстве королевы Великобритании
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Одно из крупнейших агентств недвижимости эксперты связывают с именем монарха Британии, пишет Deutsche Welle. Речь идет о таинственной компании The Crown Estate, имя владельца... ПРАЙМ, 13.06.2021
великобритания, недвижимость, лондон, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83299/67/832996757.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996757.jpg
https://1prime.ru/images/83299/67/832996756.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996756.jpg
https://1prime.ru/images/83299/67/832996744.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83299/67/832996744.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210613/833873091.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Одно из крупнейших агентств недвижимости эксперты связывают с именем монарха Британии, пишет Deutsche Welle.
Речь идет о таинственной компании The Crown Estate, имя владельца которой специалисты не смогли найти после долгих поисков.
Сумма активов фирмы превышает 17 миллиардов долларов, сообщило агентство.
"Ясно, что это не предприятие развивается на протяжении долгого времени.
"Помимо обширных участков в центре Лондона, The Crown Estate владеет недвижимостью по всей Британии, от замков и коттеджей до сельскохозяйственных земель и лесов, а также торговых центров. Ему принадлежит более половины всего побережья страны, что дает ему очень ценные права собственности на оффшорную коммерческую деятельность, такую как ветряные электростанции", — прокомментировал журналист издания Артур Смит.