МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Одно из крупнейших агентств недвижимости эксперты связывают с именем монарха Британии, пишет Deutsche Welle. Россиян научили, на что лучше поменять доллары

Речь идет о таинственной компании The Crown Estate, имя владельца которой специалисты не смогли найти после долгих поисков.

Сумма активов фирмы превышает 17 миллиардов долларов, сообщило агентство.

"Ясно, что это не предприятие развивается на протяжении долгого времени.

"Помимо обширных участков в центре Лондона, The Crown Estate владеет недвижимостью по всей Британии, от замков и коттеджей до сельскохозяйственных земель и лесов, а также торговых центров. Ему принадлежит более половины всего побережья страны, что дает ему очень ценные права собственности на оффшорную коммерческую деятельность, такую как ветряные электростанции", — прокомментировал журналист издания Артур Смит.