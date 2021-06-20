МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Новая Зеландия отстаивает исключительное право национальных компаний производить сорт "Золотой киви", пишет the Australian Broadcasting Corporation. Россиян предупредили, как будут штрафовать за превышение средней скорости

Киви является одним из традиционных элементов завтрака во многих семьях Новой Зеландии. Эта ягода приносит значительный доход садоводам островного государства.

Новозеландская корпорация Zespri, которая специализируется на продаже киви, в 2020 году получила доход в размере 3, 9 миллиарда новозеландских долларов.

Основную прибыль Новой Зеландии приносит уникальный сорт "Золотой киви или Золотое солнце", который страна считает величайшим достижением национального сельского хозяйства.

В 2016 году Zespri стало известно, что сорт "Золотой киви" выращивается предпринимателями в Китае. В рестораны с COVID-free зоной будут пускать по QR-коду

Верховный суд Новой Зеландии в 2017 году принял обвинительное решение в отношении предпринимателя, который был связан с китайской сельскохозяйственной отраслью, по мнению Веллингтона.

Бизнесмен был обязан выплатить штраф в размере 14 миллионов новозеландских долларов.

В настоящий момент Zespri и правительство Новой Зеландии проводят переговоры, целью которых является поиск оптимального решения по сохранению исключительного права компаний Новой Зеландии на производство "Золотого киви".