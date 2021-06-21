БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство. Евросоюз продлил санкции против Крыма

"Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", — указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.

Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.

По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.