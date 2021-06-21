БРЮССЕЛЬ, 21 июн — ПРАЙМ. Министры иностранных дел ЕС на заседании в понедельник в Люксембурге достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии, сообщает информагентство.

Флаги России и ЕС

Евросоюз продлил санкции против Крыма

"Главы МИД достигли согласия по экономическим санкциям против Белоруссии. Это решение направлено на то, чтобы ограничить "источники доходов режима Александра Лукашенко", — указывается в сообщении агентства со ссылкой на собственный источник.

Источник агентства уточнил, что решение было принято единогласно.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД Евросоюза будут обсуждать в Люксембурге экономические секторальные санкции против Белоруссии, чтобы затем представить их на саммите ЕС 24-25 июня. Лидеры союза примут политическое решение по введению ограничительных мер против конкретных отраслей белорусской экономики, а после европейского саммита пакет экономических санкций будет технически оформлен и обнародован. Ожидается, что под санкции могут попасть калийная и нефтеперерабатывающая промышленность, а также банковский сектор Белоруссии. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также сообщил журналистам, что санкции также затронут оружие и табачное производство.

По данным СМИ, это может произойти уже на этой неделе после саммита.