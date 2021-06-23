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В США резко подорожает фаст-фуд
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Крупные американские сети ресторанов быстрого питания, в том числе McDonald's и KFC, заявили о сокращении ассортимента блюд дешевле пяти долларов (порядка 370 рублей). Они хотят... ПРАЙМ, 23.06.2021
рост цен, рестораны, потребительский рынок, фаст-фуд, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Крупные американские сети ресторанов быстрого питания, в том числе McDonald's и KFC, заявили о сокращении ассортимента блюд дешевле пяти долларов (порядка 370 рублей). Они хотят переориентировать меню в пользу более дорогих комбо-обедов.
Как пишет агентство Reuters, эта стратегия, считают представители отрасли фаст-фуда в США, не только увеличит продажи и прибыль, но и компенсирует производителям затраты на продукты питания. Отмечается, что цены на последние резко подскочили на фоне восстановления американской экономики.
"Недорогие" блюда, а именно сеты, состоящие из сэндвича, газированного напитка и картофеля фри по цене до $5, достаточно долгое время были основой меню сетей быстрого питания.
Раньше игроки пользовались их популярностью: это завлекало в заведения поток желающих выгодно поесть. Но сейчас "сделки по пять долларов" или меньше перестали быть выгодными.