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Канцлер Германии Ангела Меркель предложит на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы не пускать в Евросоюз жителей Великобританию, пишет The Times. Причина —... ПРАЙМ, 28.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель предложит на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы не пускать в Евросоюз жителей Великобританию, пишет The Times. Причина — распространенный в стране дельта-вариант коронавируса.
Издание также выяснило, что Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия выступят против этих планов. Германию поддерживает Франция.
Кроме того, стало известно, что премьер Борис Джонсон хочет время встречи с Меркель попросить пересмотреть свое решение.