МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель предложит на заседании комитета ЕС по реагированию на политические кризисы не пускать в Евросоюз жителей Великобританию, пишет The Times. Причина — распространенный в стране дельта-вариант коронавируса.

Издание также выяснило, что Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия выступят против этих планов. Германию поддерживает Франция.

Кроме того, стало известно, что премьер Борис Джонсон хочет время встречи с Меркель попросить пересмотреть свое решение.