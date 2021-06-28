МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. В январе-апреле рост товарооборота России и Китая превысил 22%, можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекорды, заявил президент РФ Владимир Путин. Россия, помоги! Китаю не хватает угля

"С 2001 года взаимный товарооборот вырос в 14 раз. Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растёт. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику. В январе-апреле рост превысил 22%, то есть можно рассчитывать, что по итогам года будут достигнуты новые рекордные показатели торговли", — сказал Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.

Российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах в условиях усиливающейся геополитической турбулентности, добавил президент России.

"В условиях усиливающейся геополитической турбулентности, слома договорённостей в сфере контроля над вооружениями, повышения конфликтного потенциала в разных уголках мира российско-китайская координация играет стабилизирующую роль в мировых делах, в том числе по таким острым вопросам международной повестки дня, как урегулирование ситуации на Корейском полуострове, в Сирии, Афганистане, возобновление плана действий по иранской ядерной программе", — сказал Путин. СМИ сообщили о сокращениях поставок российской нефти в Китай

Глава РФ также отметил, что страны активно работают на площадке ШОС.

К настоящему времени России и Китаю удалось вывести отношения на беспрецедентную высоту, сделать их образцом межгосударственного сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что созданный странами многоуровневый механизм двусторонней координации, включающий регулярные контакты лидеров и встречи глав правительств, пять межправительственных комиссий на уровне вице-премьеров, не имеющий аналогов в мировой практике.

"И всё это позволяет эффективно решать возникающие в ходе взаимодействия двух сторон вопросы и планировать совместную работу на перспективу", — заключил Путин.