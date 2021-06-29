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Безработица в Японии в мае выросла до 3%
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Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 3% с апрельской отметки в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и... ПРАЙМ, 29.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 3% с апрельской отметки в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали показателя на уровне 2,9%.
Число безработных в стране в мае составило 2,04 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,2%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,92 миллиона человек, увеличившись на 170 тысяч человек (на 0,4%) в годовом выражении.