МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае выросла до 3% с апрельской отметки в 2,8%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали показателя на уровне 2,9%.

Число безработных в стране в мае составило 2,04 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,2%) больше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,92 миллиона человек, увеличившись на 170 тысяч человек (на 0,4%) в годовом выражении.