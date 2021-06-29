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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии в июне до 2,3%
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Потребительские цены в Германии в июне, по предварительной оценке, замедлились в годовом выражении до 2,3% с 2,5% в мае, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX... ПРАЙМ, 29.06.2021
daily fх, инфляция, германия, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в июне, по предварительной оценке, замедлились в годовом выражении до 2,3% с 2,5% в мае, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX.
Соответствующие данные будут обнародованы Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) во вторник, в 15.00 мск.
В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в июне вырос до 119 пунктов с 117,2 пункта в мае.