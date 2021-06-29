МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Германии в июне, по предварительной оценке, замедлились в годовом выражении до 2,3% с 2,5% в мае, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX. Фондовые биржи АТР снижаются на опасениях ситуации с коронавирусом

Соответствующие данные будут обнародованы Федеральным статистическим бюро страны (Destatis) во вторник, в 15.00 мск.

В 17.00 мск аналитическая компания Conference Board опубликует данные индекса доверия потребителей в США. Согласно оценкам аналитиков, индикатор в июне вырос до 119 пунктов с 117,2 пункта в мае.