МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 6,1%, а в квартальном — на 1,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны (Office for National Statistics, ONS). ЕБРР улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

Опрошенные порталом DailyFX аналитики полагали, что показатель снизился на 6,1% в годовом выражении и на 1,5% — в квартальном. Прогноз совпадал с предварительной оценкой.

Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 8,8% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года. Показатель был пересмотрен на 8,8% с 8,7%.

Сокращение в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2021 года составило 2,1% в квартальном выражении и 6,2% — в годовом. Строительный сектор вырос на 2,3% в квартальном выражении и снизился на 1,5% — в годовом.

В четвертом квартале 2020 года снижение ВВП Великобритании составляло 7,3% в годовом выражении, а в квартальном — показатель на 1,3%. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,8% — рекордное падение за всю историю подсчетов.