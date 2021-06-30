Аналитики сохранили оценку снижения ВВП Британии в первом квартале
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года, по окончательной оценке, снизился в годовом выражении на 6,1%, а в квартальном — на 1,6%, сообщает национальное статистическое бюро страны (Office for National Statistics, ONS).
Опрошенные порталом DailyFX аналитики полагали, что показатель снизился на 6,1% в годовом выражении и на 1,5% — в квартальном. Прогноз совпадал с предварительной оценкой.
Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 8,8% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года. Показатель был пересмотрен на 8,8% с 8,7%.
Сокращение в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, в первом квартале 2021 года составило 2,1% в квартальном выражении и 6,2% — в годовом. Строительный сектор вырос на 2,3% в квартальном выражении и снизился на 1,5% — в годовом.
В четвертом квартале 2020 года снижение ВВП Великобритании составляло 7,3% в годовом выражении, а в квартальном — показатель на 1,3%. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,8% — рекордное падение за всю историю подсчетов.
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