МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Власти Таиланда решили открыть остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов. Соответствующий указ размещен в королевском правительственном вестнике, ссобщает National News Bureau of Thailand.

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В документе оговариваются условия приема туристов. Пока на остров можно только гражданам стран, находящихся в зоне низкого риска заражения коронавирусом, а также тем, кто готов предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного за 72 часов до прилета. Кроме отрицательного теста у туриста должна быть страховка на 100 тысяч долларов, которая включает лечение от коронавируса, а также сертификат о прохождении вакцинации.

Поскольку Таиланд относит Россию к странам среднего риска заражения, российских туристов пока на остров не пустят.  

По данным Министерства здравоохранения Таиланда, которые приводит РБК, 29 июня в стране зафиксированы 4786 новых случаев заражения коронавирусом, 2415 выздоровлений и 53 летальных исхода.

С 28 июня в некоторых регионах страны, в том числе в Бангкоке и его окрестностях, ввели ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, закрыли аквапарки, театры и кино, рестораны работают только навынос.