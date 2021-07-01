МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Власти Таиланда решили открыть остров Пхукет для вакцинированных от коронавируса туристов. Соответствующий указ размещен в королевском правительственном вестнике, ссобщает National News Bureau of Thailand.

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Поскольку Таиланд относит Россию к странам среднего риска заражения, российских туристов пока на остров не пустят.

По данным Министерства здравоохранения Таиланда, которые приводит РБК, 29 июня в стране зафиксированы 4786 новых случаев заражения коронавирусом, 2415 выздоровлений и 53 летальных исхода.

С 28 июня в некоторых регионах страны, в том числе в Бангкоке и его окрестностях, ввели ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, закрыли аквапарки, театры и кино, рестораны работают только навынос.



