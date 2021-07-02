МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Глобальный процесс вакцинации отличается высокой неравномерностью, считает старший научный сотрудник Института Гайдара Иван Любимов. По его словам, большая часть доз уже распределена между богатыми странами, а простое перераспределение вакцин в пользу развивающихся стран неэффективно, нужно помочь им наладить свое производств.

Эксперт оценил проблему недостаточной изученности вакцин

По его мнению, вакцинация по всему миру должна быть синхронной, она бы смогла остановить "глобальную фабрику новых штаммов".

Но при этом Любимов оговаривает, что это утверждение верно "только в том случае, если мировые производители вакцин в состоянии произвести столько доз, сколько хватит всему человечеству для выработки коллективного иммунитета. Тогда равномерное распределение вакцин между странами позволило бы покончить с пандемией и добиться того, что принято называть игрой с положительной суммой".

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Он допускает, что было бы эффективнее отказаться от вакцинирования молодых граждан развитых государств в пользу более пожилых жителей бедных стран.

Кроме того, по мнению Любимова, нужно снять ограничения на поставку сырья и оборудования для производства вакцин в развивающихся странах, которые нередко, как, например, в Индии, замедляют возможности выпуска вакцины как раз тогда, когда она особенно нужна. Регистрацию вакцин нужно ускорить, полагает колумнист Forbes.

Эксперт считает также, что производителям важно лучше представлять себе структуру спроса, чтобы выпускать вакцину соразмерно потребностям той или иной страны.