МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Аналитики американской корпорации RAND в своем докладе, посвященном положению Китая в мировой экономике, признали наличие у Поднебесной серьезного влияния. При этом, пишет РБК со ссылкой на документ, эксперты отметили неспособность Пекина предложить оригинальную модель развития.

На настоящий момент главным козырем Китая является его экономическая мощь, отмечают специалисты американской научно-исследовательской корпорации RAND в своем докладе Understanding Influence in the Strategic Competition with China. Документ посвящен роли КНР на мировой арене.

Авторы документа пришли к заключению, что для Китая самым эффективным рычагом воздействия на третьи страны является возможность предлагать им торговое и инвестиционное партнерство. Это более действенно, чем прямые угрозы военного характера либо продвижение политической модели КНР.

В документе анализируется мировое влияние Китая в аспектах военного и экономического давления на другие государства. В том числе — способность этой азиатской страны продвигать собственные ценности.

Особое внимание специалисты уделили усилиям Пекина по наращиванию влияния в двадцати странах, среди которых Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Мексика, Таиланд и Вьетнам.

Опираясь на данные за 2018 год, в перечень наиболее зависимых от экономических отношений с Китаем стран вошли:

Лаос (на торговлю с КНР приходится 42% от общего товарооборота этой страны),

Филиппины (41%),



Вьетнам (33%),

Австралия (32%),



Южная Корея (30%),

Камбоджа (29%).



Что касается прямых инвестиций, то тут особую важность китайские деньги представляют для Лаоса (78,5% от всех прямых иностранных вложений), Кении (33,7%), Камбоджи (24,8%) и Таиланда (14%).

"Другой эффективный метод китайского воздействия — развитие неформальных связей с представителями элит в других странах. В качестве примеров эксперты RAND приводят попытки Китая воздействовать на элиты в Австралии, Индонезии, на Филиппинах и в Южной Корее", — пишет РБК.

И хотя США сохраняют за собой первенство по уровню влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Пекин сокращает отставание от Вашингтона, отмечают аналитики.