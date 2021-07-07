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Аналитики ждут роста промпроизводства Германии в мае на 0,5%
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Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае поднялся на 0,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики... ПРАЙМ, 07.07.2021
статистика, германия, промпроизводство, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае поднялся на 0,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики.
Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в среду, 7 июля, в 9.00 мск.
В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 15-16 июня. По итогам июньской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также отметил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году.