МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в мае поднялся на 0,5% в месячном выражении, прогнозируют опрошенные порталом DailyFx аналитики. Что значат для рубля проблемы в ОПЕК+

Официальные данные сообщит министерство экономики и технологий страны в среду, 7 июля, в 9.00 мск.

В 21.00 мск Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол заседания комитета по открытым рынкам, проходившего 15-16 июня. По итогам июньской встречи Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Регулятор также отметил, что ожидает сохранения ставки на текущей отметке в 2021 году и ее увеличения к 2023 году.