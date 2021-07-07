МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Европа предложила банкам и компаниям сосредоточиться на спасении планеты. Как пишет Reuters, регион рассчитывает перенаправить сотни миллиардов евро инвестиций для достижения "климатической нейтральности" континента к 2050 году. ЦБ предложил мораторий на санкции для банков за нарушение нового закона

Опубликована концепция устойчивого финансирования Евросоюза, где представлены конкретные цели и меры для финансового сектора, бизнеса и потребителей. Они нацелены на достижения целей в области климата.

"Поскольку объем необходимых вложений серьезно превышает возможности государственного сектора, главной целью <…> является направление частных финансовых потоков в релевантную сферу экономической активности", — пояснили в Еврокомиссии.

Помимо этого в Еврокомиссии отмечают: на экологически ответственные инвестиции за последние годы в Европе уже выделяется больше частных средств. Однако сфере все равно требуются четкие нормы.

В ЕК сообщили, что намерены предложить изменить положения, регулирующие банковскую отрасль. Необходимо сделать так, чтобы ключевую роль в управлении рисками играли ESG-факторы (связанные с окружающей средой, социальной ответственностью, корпоративным управлением).

"Комиссия рассмотрит и оценит дальнейшие меры, которые помогут добиться того, чтобы все значимые участники финансового рынка и консультанты изучали возможное позитивное и негативное влияние их инвестиционных решений с точки зрения экологической ответственности", — подытожили в Еврокомиссии.