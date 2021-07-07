БЕРЛИН, 7 июл — ПРАЙМ. Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила представительница ведомства Беате Барон. Минсельхоз пояснил положения "закона о шампанском"

Накануне Лукашенко поручил правительству страны изучить вопрос работы в Белоруссии иностранных компаний и возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через нее.

"Мы приняли к сведению это заявление, внимательно следим за ситуацией, но у нас нет точной информации, поэтому не хочу спекулировать, какие последствия будут иметь те или иные заявления", — заявила Барон на брифинге в среду, отвечая на просьбу оценить возможные последствия запрета транзита для Германии.