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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова Лукашенко про транзит
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Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила... ПРАЙМ, 07.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 7 июл — ПРАЙМ. Министерство экономики ФРГ приняло к сведению слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через страну, заявила представительница ведомства Беате Барон.
Накануне Лукашенко поручил правительству страны изучить вопрос работы в Белоруссии иностранных компаний и возможный запрет транзита европейских и немецких товаров через нее.
"Мы приняли к сведению это заявление, внимательно следим за ситуацией, но у нас нет точной информации, поэтому не хочу спекулировать, какие последствия будут иметь те или иные заявления", — заявила Барон на брифинге в среду, отвечая на просьбу оценить возможные последствия запрета транзита для Германии.