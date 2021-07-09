МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Топ-менеджмент Европейского центробанка (ЕЦБ) хочет обеспечить в еврозоне более устойчивый рост цен. Как пишет CNBC, руководство регулятора объявило это внедрением нового целевого параметра по инфляции на уровне 2% в год. Китайцев восхитило решение России отказаться от доллара

ЕЦБ завершил пересмотр своей денежно-кредитной политики, процесс начался в январе 2020 года и был отложен из-за пандемии коронавируса.

Главной целью перед регулятором ставился подбор таких инструментов и составление такой стратегии банка, при которых была бы обеспечена стабильность цен. В то же время, стратегия должна была бы стимулировать экономический рост в странах еврозоны.

Прежняя политика ЕЦБ предусматривала гибкий ориентир по показателю инфляции: она должна была находиться немного ниже 2% годовых, но при этом стремится к ним.

Сейчас целевой уровень установлен строго на отметке в 2%. Но при определенных условиях она может быть превышена и это не повлечет за собой принятие немедленных мер от регулятора.

Опрошенные изданием эксперты считают, что на практике поведение ЕЦБ в ближайшей перспективе вряд ли изменится, так как в последние месяцы в условиях пандемии COVID-19 и вызванного ею кризиса центробанк и без того стремился проводить мягкую политику ради стимулирования роста экономики.

Сейчас повышение ключевой ставки (находится сейчас на нулевом уровне) в среднесрочной перспективе рассматривается специалистами как еще менее вероятное.