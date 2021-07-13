МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена намерена на этой неделе предупредить американские компании о рисках работы в Гонконге, что связано с установлением Пекином большего контроля над этим специальным административным районом КНР, сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

По его данным, угрозы, о которых предупредят компании США, касаются, в частности, якобы способности правительства КНР получать доступ к данным, которые иностранные компании хранят в Гонконге.

Отмечается, что Байден намерен не только сделать предупреждение для американских компаний, но и ввести новые санкции в ответ на "подавление Пекином продемократического движения в Гонконге" и "геноцид", который, по мнению Вашингтона, власти Китая проводят в отношении уйгурского народа – титульной нации Синьцзян-Уйгурского автономного района. Пекин эти обвинения категорически отрицает. Товарооборот США и Китая в первом полугодии вырос на 45,7%

Согласно газете, во вторник США также обновят выпущенное при предыдущем президенте США Дональде Трампе предупреждение по Синьцзяну. В документе будут подчеркнуты юридические риски, с которыми компании США рискуют столкнуться в случае, если не обеспечат, чтобы в их цепочке поставок не использовался принудительный труд в этом регионе.

Ранее минторг США внес в черный список свыше 30 иностранных предприятий, в том числе ряд китайских компаний. В частности, одним из них приписывается причастность к "нарушениям прав человека" и использованию "высокотехнологичного наблюдения" в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Другие же компании КНР якобы вовлечены в "деятельность, противоречащую национальной безопасности и внешней политике США". Китай выразил решительный протест США. В распространенном заявлении министерства коммерции КНР отмечалось, что Пекин примет необходимые меры для защиты своих законных интересов.