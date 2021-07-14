МИНСК, 14 июл — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия завершили работу над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Россия не будет повышать цену на газ для Белоруссии

Госагентство Белта в среду разместило видеокомментарий Эйсмонт по итогам переговоров президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча лидеров двух государств состоялась во вторник в Санкт-Петербурге.

"Далее (обсуждался на встрече – ред.) – блок вопросов интеграционной тематики. Завершена работа над союзными программами по гармонизации налогового законодательства и взаимодействию в таможенной сфере. Найдено решение по налоговому маневру в России в области переработки нефти в части компенсации потерь Республики Беларусь от того самого налогового маневра", — заявила Эйсмонт.

Ранее премьер республики Роман Головченко говорил, что правительства Белоруссии и России планируют не позднее лета "дошлифовать" союзные программы по углублению интеграции и внести главам государств предложения на рассмотрение.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года — к 20-летию документа — предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых "дорожных карт". Однако программа сторонами до сих пор не принята.