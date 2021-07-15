МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Южнокорейского пищевого гиганта, который специализируется на производстве пальмового масла, Korindo Group накажут за уничтожение ценных тропических лесов в Индонезии, сообщает BBC. Производители предупредили о резком росте цен на соль

Компанию лишат статуса безопасного для природы предприятия, а также отберут особую экологическую лицензию.

После опубликованного расследования по материалам экологов Greenpeace и судмедэкспертов в прошлом 2020 году о сожжении Korindo заповедных лесов в индонезийской провинции Папуа, международным Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council (FSC)) была организована проверка.

Совет пришел к выводу, что южнокорейская компания не придерживается "зеленой" стратегии в своей деятельности, а именно при производстве пальмового масла, полиграфии и других товаров из древесины.

Начиная с октября 2021 года у Korindo будет отозвана лицензия на товарный знак FSC. Этот знак для потребителей означает, что компания ведет ответственные вырубки и заботится об улучшении условий жизни населения в странах своего присутствия.

Земли и леса в Папуа — одни из самых богатых в Азии и мире по биоразнообразию.

В отчете Greenpeace и BBC были обнародованы "доказательства, что команда Korindo уничтожила 30 тысяч гектаров заповедных лесов ради своей выгоды".