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Пищевого гиганта накажут за ущерб природе
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Южнокорейского пищевого гиганта, который специализируется на производстве пальмового масла, Korindo Group накажут за уничтожение ценных тропических лесов в Индонезии, сообщает... ПРАЙМ, 15.07.2021
экология, индонезия, мир, новости, мировая экономика, экономика
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Южнокорейского пищевого гиганта, который специализируется на производстве пальмового масла, Korindo Group накажут за уничтожение ценных тропических лесов в Индонезии, сообщает BBC.
Компанию лишат статуса безопасного для природы предприятия, а также отберут особую экологическую лицензию.
После опубликованного расследования по материалам экологов Greenpeace и судмедэкспертов в прошлом 2020 году о сожжении Korindo заповедных лесов в индонезийской провинции Папуа, международным Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council (FSC)) была организована проверка.
Совет пришел к выводу, что южнокорейская компания не придерживается "зеленой" стратегии в своей деятельности, а именно при производстве пальмового масла, полиграфии и других товаров из древесины.
Начиная с октября 2021 года у Korindo будет отозвана лицензия на товарный знак FSC. Этот знак для потребителей означает, что компания ведет ответственные вырубки и заботится об улучшении условий жизни населения в странах своего присутствия.
Земли и леса в Папуа — одни из самых богатых в Азии и мире по биоразнообразию.
В отчете Greenpeace и BBC были обнародованы "доказательства, что команда Korindo уничтожила 30 тысяч гектаров заповедных лесов ради своей выгоды".