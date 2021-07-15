МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Налог на сахар и соль должна ввести Великобритания. Это поможет бороться с ожирением в стране, а также даст возможность предоставлять бесплатное школьное питание и поддержит беднейшие слои населения, считают авторы "Национальной продовольственной стратегии", написанной по заказу британского правительства, сообщает Bloomberg.

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Авторы оценили сумму налога для оптовой продажи пищевой промышленности и заведений общепита — по £3 ($4,2 или 308 рублей по текущему курсу) за 1 кг сахара и по £6 ($8,3 или 615 рублей) за 1 кг соли.

По подсчетам экспертов, налог принесет бюджету £3,4 миллиарда ($4,72 миллиарда) в год, сообщает "Би-би-си".

СМИ пишут, средства, полученные от нового сбора, можно будет направить на финансирование бесплатного школьного питания семьям, чей доход не превышает £20 тысяч ($28 тысяч) в год. Сейчас эта льгота доступна детям из семей с доходом менее £7400 ($10 300).

Кроме того, авторы доклада предлагают потратить эти деньги на пропаганду здорового питания. Сейчас в Британии, согласно статистике, 64 тысячи преждевременных смертей связаны с неправильным питанием. Это, по подсчетам аналитиков, обходится стране в 103 миллиарда долларов.