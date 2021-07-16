МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. за первое полугодие 2021 года составила 484 миллиона долларов, против убытка в 117 миллионов долларов годом ранее, говорится в пресс-релизе производителя. ЦБ предупредил о начислении банками незаконных платежей

Разводненная прибыль Alcoa в пересчете на акцию за первое полугодие составила 2,56 доллара против убытка в 0,63 доллара за аналогичный период 2020 года. Выручка алюминиевой компании в годовом выражении выросла на 26% — до 5,703 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании за второй квартал составила 309 миллионов долларов против убытка в 197 миллионов долларов годом ранее. Разводненная прибыль в пересчете на акцию Alcoa за период составила 1,66 доллара против убытка в 1,06 доллара за аналогичный период 2020 года. Скорректированная прибыль на акцию составила 1,49 доллара при прогнозе в 1,28 доллара на акцию. Выручка Alcoa за апрель-июнь составила 2,833 миллиарда долларов, что на 32% выше к прошлому году, прогноз предполагал показатель на уровне в 2,64 миллиарда.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.