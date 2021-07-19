МИНСК, 19 июл — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что против Минска идет развязанная Западом финансово-экономическая война.

"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", — сказал Макей на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Белоруссии. Его слова приводит в понедельник агентство Белта.

Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. По его словам, в этой работе Белоруссии есть, на кого и на что опереться. "Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", — пояснил глава МИД.

Несмотря на негативные внешние факторы, Белоруссия добилась позитивных результатов на экспортном направлении за прошедший период 2021 года, обратил внимание Макей. По словам министра, за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более 18 миллиардов долларов и увеличился почти на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он отметил, что в результате превышения экспорта над импортом сальдо внешней торговли товарами и услугами улучшилось и сложилось положительным в размере 1,25 миллиарда долларов.

"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся — и санкционными, и иными", — отметил Макей. СМИ узнало, что вице-премьерам поручат курировать федеральные округа

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.