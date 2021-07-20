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Китай предостерег США от новой торговой войны
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В Китае ответили на заявление главы минфина США Джанет Йеллен о выгодах для Вашингтона прошлогодней торговой сделки между странами. Новая торговая война между США и Китаем... ПРАЙМ, 20.07.2021
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В Китае ответили на заявление главы минфина США Джанет Йеллен о выгодах для Вашингтона прошлогодней торговой сделки между странами.
Новая торговая война между США и Китаем приведет к проигрышу, предупредил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, пишет The New York Times.
"Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодным. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию", — цитирует издание китайского представителя.
Джанет Йеллен в интервью New York Times на прошлой неделе выразила мнение, что торговая сделка, заключенная во время президентства Дональда Трампа в 2020 году, не решила фундаментальных проблем США и Китая, а наоборот — навредила американцам.