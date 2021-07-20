МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. В Китае ответили на заявление главы минфина США Джанет Йеллен о выгодах для Вашингтона прошлогодней торговой сделки между странами.

Китай призывает США немедленно снять санкции с Кубы

"Экономические отношения между Китаем и США по своей природе являются взаимовыгодным. Мы надеемся, что США пойдут навстречу Китаю и решат проблемы в торговых отношениях, чтобы способствовать их устойчивому и здоровому развитию", — цитирует издание китайского представителя.

Джанет Йеллен в интервью New York Times на прошлой неделе выразила мнение, что торговая сделка, заключенная во время президентства Дональда Трампа в 2020 году, не решила фундаментальных проблем США и Китая, а наоборот — навредила американцам.