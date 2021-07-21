МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Подавляющее большинство стран мира либо прямо негативно, либо весьма пессимистически относятся к предложенному Еврокомиссией проекту трансграничного углеродного регулирования, поэтому не исключено, что мировому сообществу удастся договориться о правилах игры с Европой, полагает завкафедрой торговой политики ВШЭ, экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.На минувшей неделе ЕК опубликовала проект трансграничного углеродного регулирования. ЕС повышает свои экологические стандарты, стремится стать климатически нейтральным регионом к середине века, серьезно снизить выбросы CO2. На этом фоне власти союза не хотят, чтобы это вызвало переезд промышленности в другие государства, где требования к выбросам слабее. Если это будет происходить, то выбросы вредных газов в глобальном масштабе не будут снижаться, отмечала ранее ЕК. Металлурги призвали власти защитить их от углеродного налога Евросоюза

В частности, ЕК предложила постепенно к 2026 году ввести в ЕС сбор на импорт определенных товаров, производство которых потребовало высоких выбросов CO2, среди товаров, которые могут быть изначально затронуты новым сбором — цемент, удобрения, сталь. По данным Минэкономразвития России, меры ЕС затронут поставки из РФ на 7,6 миллиарда долларов в год.

"Подавляющее большинство стран либо негативно относятся к этой затее, либо пессимистически. Открытой поддержки мы не встречали. Поэтому здесь может быть шанс попробовать договориться о правилах игры. В одном взятом регионе, даже таком большом и мощном, как ЕС, ты можешь провозгласить климатическую повестку, но проблему климата не решишь, поскольку она глобальна, и в этом должны участвовать все страны", — сказал Медведков РИА Новости.

Он отметил, что мнение экспертного международного сообщества сходится в том, что в предложенном варианте регулирования есть системные проблемы и несоответствия положениям ВТО. "Но, естественно, нужно время для того, чтобы уточнить объем этих проблем и понять, насколько коллеги из Еврокомиссии готовы с ними работать, устранять их", — добавил эксперт. Федун дал комментарии по европейскому проекту углеродного регулирования

Говоря о том, что Россия может противопоставить ЕС, он напомнил про процедуру решения споров в ВТО. "Если правительство решит, что эта процедура должна быть задействована, такие споры могут быть, но это решение правительства и, наверное, другие страны думают в том же ключе. Но насколько успешна была бы такая акция – говорить пока рано", — пояснил Медведков.

Он также указал, что поиск компромисса с ЕС может лежать в вопросах соблюдения принципов Парижского соглашения, которое исходит из общей, но дифференцированной ответственности и возможностей разных стран в борьбе с изменениями климата.

"Есть немало стран, которые не продают в ЕС товары, которые подпадают под новое регулирование, но у них есть системная проблема с нарушением ЕС принципа общей, но дифференцированной ответственности, которая заложена в Парижском соглашении, с навязыванием определенных инструментов экологической политики, и с этим эти страны тоже не согласны. Так что вопрос объединения оппонентов не зависит только от коммерческих интересов", — разъяснил он. Медведков полагает, что тема трансграничного регулирования будет активно обсуждаться мировым сообществом уже в ближайшее время.