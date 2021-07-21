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Посол оценил объемы торговли Китая в рамках "Одного пояса, одного пути"
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Объем торговли Китая со странами, входящими в инициативу "Один пояс, один путь", за 7 лет достиг почти 8 триллионов долларов, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. "За семь... ПРАЙМ, 21.07.2021
мировая торговля, китай, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Объем торговли Китая со странами, входящими в инициативу "Один пояс, один путь", за 7 лет достиг почти 8 триллионов долларов, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.
"За семь лет с момента выдвижения инициативы "Один пояс, один путь" общий объем торговли с государствами-партнерами превысил 7,8 триллиона долларов, а прямые инвестиции превысили 110 миллиардов долларов", — сказал дипломат на пресс-конференции.
Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.