ВАШИНГТОН, 22 июл — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что руководители России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин полагаются на автократию.

"Я разговаривал с Си Цзиньпином из Китая, я знаю его хорошо, он крепкий парень, он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, демократия не может работать в XXI веке — он убеждал меня", — заявил Байден.

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Байден добавил, что провел время в беседах и с Путиным, которого хорошо знает. "Эти ребята ставят на автократию, не шучу. Демократия должна встать и показать, что у нас получается", — сказал Байден.

По словам президента США, после штурма Капитолия "весь мир беспокоится" о США. "Когда я был на G7 — сильнейшие демократии, — я говорил: "Америка вернулась". Они спрашивали: "Так ли это на самом деле, можем ли мы верить тебе, Джо?" — сказал он.