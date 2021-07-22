Глава представительства Фонда Эберта в Вене рассказал, какие мечты Запада разбила Россия
МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Руководитель представительства Фонда Фридриха Эберта в Вене Райнхард Крумм в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия.
По его мнению, прежние политические представления стран Европы теперь не соответствуют действительности. Поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с Москвой.
Он добавил, что у ЕС и Германии нет альтернативы, кроме как выстраивать отношения "с самой большой страной на земле", и как с партнером, и как с конкурентом, и даже как с противником.
Автор назвал три ключевых предположения, которые нужно рассмотреть ввиду существующей напряженности, и на которых базировалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, эта страна в состоянии политического и экономического упадка, а долгосрочные риски в сфере безопасности низки.
По его мнению, все это не соответствует действительности.
"Также сомнительно, произойдет ли и когда произойдет коллапс российской экономики, который часто предсказывали годами. А это, в свою очередь, ставит под сомнение предположение о том, что санкции являются эффективным средством изменения курса Кремля. Хотя санкции усилили давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильна, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой", — пишет он.
Крумм считает, что Москва готова бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе — из чувства справедливости. Он пояснил, что такое развитие дальнейших событий не соответствует интересам Германии и Евросоюза в целом.
В качестве первого шага автор статьи обозначил формулирование ЕС собственных интересов в области безопасности.
Мечта о том, что Москва по причине экономических или политических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад — не исполнится. Внутреннее развитие России, как и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в Евросоюзе или у Соединенных Штатов — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Именно оно, считает автор статьи, привело у нас к параличу мышления. "Никто не знает, что делать дальше", — подытожил он.
https://1prime.ru/world/20210722/834272640.html