МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Руководитель представительства Фонда Фридриха Эберта в Вене Райнхард Крумм в своей статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия. Рубль назвали одной из самых недооцененных валют мира

По его мнению, прежние политические представления стран Европы теперь не соответствуют действительности. Поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с Москвой.

Он добавил, что у ЕС и Германии нет альтернативы, кроме как выстраивать отношения "с самой большой страной на земле", и как с партнером, и как с конкурентом, и даже как с противником.

Автор назвал три ключевых предположения, которые нужно рассмотреть ввиду существующей напряженности, и на которых базировалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, эта страна в состоянии политического и экономического упадка, а долгосрочные риски в сфере безопасности низки.

По его мнению, все это не соответствует действительности.

"Также сомнительно, произойдет ли и когда произойдет коллапс российской экономики, который часто предсказывали годами. А это, в свою очередь, ставит под сомнение предположение о том, что санкции являются эффективным средством изменения курса Кремля. Хотя санкции усилили давление на российскую экономику, на самом деле она достаточно стабильна, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой", — пишет он.

Крумм считает, что Москва готова бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе — из чувства справедливости. Он пояснил, что такое развитие дальнейших событий не соответствует интересам Германии и Евросоюза в целом.

В качестве первого шага автор статьи обозначил формулирование ЕС собственных интересов в области безопасности.

Мечта о том, что Москва по причине экономических или политических трудностей пойдет на попятную и вновь обратит взор на Запад — не исполнится. Внутреннее развитие России, как и развитие ее внешней политики, вызывающие такое эмоциональное отторжение в Евросоюзе или у Соединенных Штатов — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Именно оно, считает автор статьи, привело у нас к параличу мышления. "Никто не знает, что делать дальше", — подытожил он.