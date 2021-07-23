МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую межгосударственную жалобу России против Украины, говорится в коммюнике суда. Россия вынесла Украине первое серьезное предупреждение

"Двадцать второго июля правительство Российской Федерации подало межгосударственную жалобу против Украины на основании статьи 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции о правах человека. Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21", — сказано в заявлении.

В суде отметили, что в рамках этой жалобы правительство России в срочном порядке потребовало в соответствии со статей 39 регламента суда (обеспечительные меры), чтобы ЕСПЧ призвал правительство Украины "прекратить ограничения прав русскоязычных людей, в частности, того, что касается доступа к их родному языку в школе, в средствах массовой информации и в интернете", а также и "предписать властям Украины прекратить блокаду Северо-Крымского канала".

Однако суд решил отклонить этот запрос РФ о применении обеспечительных мер "из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву, вытекающему из Европейской конвенции о правах человека", говорится в коммюнике.

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд — против Украины. Москва обвиняет Киев в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Жалоба РФ в ЕСПЧ касается нескольких основных групп нарушений: ответственность властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе имевшие место на площади Независимости в Киеве (Майдане) и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой "антитеррористической операции". Речь идет о дискриминации русскоязычного населения, включая поражение в образовательных правах; преследовании журналистов и СМИ, пагубных последствиях действий киевских властей для населения как приграничных российских территорий, включая водную блокаду Крыма, так и других государств — в связи с незакрытием воздушного пространства Украины, повлекшим катастрофу рейса МН17, о нападениях на дипломатические представительства России и отказе расследовать подобные происшествия.