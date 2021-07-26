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Аналитики ждут роста продаж новостроек в США в июне на 3%, до 792 тысяч
Мировая экономика
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Продажи новых домов в США в июне выросли на 3% по сравнению с показателем мая, до 792 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Соответствующие данные будут... ПРАЙМ, 26.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне выросли на 3% по сравнению с показателем мая, до 792 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX.
Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения американского министерства торговли, в понедельник, 26 июля, в 17.00 мск.