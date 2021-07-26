МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в июне выросли на 3% по сравнению с показателем мая, до 792 тысяч, полагают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. Эксперт объяснил, почему ФРС США не повысит ставку для борьбы с инфляцией

Соответствующие данные будут опубликованы бюро переписи населения американского министерства торговли, в понедельник, 26 июля, в 17.00 мск.