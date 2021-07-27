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Аналитики ждут снижения индекса доверия потребителей США до 124,1 пункта
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Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 124,1 пункта с 127,3 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX. Соответствующие данные будут... ПРАЙМ, 27.07.2021
daily fх, сша, индекс доверия потребителей, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 124,1 пункта с 127,3 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX.
Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, в 17.00 мск.