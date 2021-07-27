МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июле снизился до 124,1 пункта с 127,3 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные агентством DailyFX. Нефть дорожает в рамках коррекции и в ожидании статистики из США

Соответствующие данные будут обнародованы аналитической компанией Conference Board во вторник, в 17.00 мск.