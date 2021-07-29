ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев в сенате страны за сделку по законопроекту об инфраструктуре. Банк России рассказал о новой "прописке" финансовых пирамид в соцсетях

В среду обе партии конгресса согласовали план развития инфраструктуры США, на который из федеральной казны будет выделено 500 миллиардов долларов. Первые процедурные голосования по нему могут начаться уже в четверг. Байден изначально запрашивал на развитие инфраструктуры 1,9 триллиона долларов.

"Трудно поверить, что республиканцы в сенате занимаются с радикальными левыми демократами принятием так называемого двухпартийного законопроекта об "инфраструктуре"… Это поражение для США, ужасная сделка, которая делает так, что республиканцы выглядят слабыми и глупыми", — приводит слова Трампа его пресс-служба.

Ранее Белый дом сообщил, что согласованный в конгрессе США план по инфраструктуре включает более чем 500 миллиардов долларов федеральных вложений. Из них более 100 миллиардов пойдут на строительство дорог, мостов и другие крупные проекты, более 70 миллиардов — на транспортировку чистой энергии, 65 миллиардов — на широкополосный интернет. Инвестиции в десятки миллиардов долларов будут предназначены на модернизацию транспорта, восстановление окружающей среды, улучшение водопроводных систем.

По информации Белого дома, финансироваться план будет за счет не потраченных средств из экстренных фондов, "таргетированных" пошлин на корпоративных пользователей инфраструктуры, более жесткого режима взимания налогов с криптовалют, а также за счет более значительного экономического роста.