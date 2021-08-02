МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, в первый день заседания нового парламента, назначил премьер-министром страны исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна, сообщили в президентской пресс-службе. Армения ждет роста числа туристов из России к концу года

"Руководствуясь положениями конституции, назначить Никола Пашиняна премьер-министром Республики Армения", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте.

Согласно конституции Армении, президент страны после начала срока полномочий новоизбранного Национального собрания немедленно назначает премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. При этом в основном законе оговаривается, что в случае внеочередных выборов срок полномочий вновь избранного Национального собрания начинается с момента открытия ее первой сессии.

Сам кабмин формируется в пятнадцатидневный срок после назначения премьера. После этого глава правительства должен в течение 20 дней представить в Национальное собрание программу кабинета министров.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна — 29 и семь соответственно.