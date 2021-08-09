МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство улучшило прогнозы по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Грузии и Украины на уровне "BB" и "B" соответственно, говорится в сообщении агентства. Украина исчерпала годовой запас возобновляемых ресурсов

В частности, прогноз по рейтингу Грузии улучшен до стабильного с негативного, а по Украине — до позитивного со стабильного.

"Пересмотр прогноза по рейтингу Грузии отражает значительно улучшившуюся макроэкономическую ситуацию и уверенность Fitch в том, что власти Грузии продолжат реализацию политики, направленной на поддержку макроэкономической стабильности и среднесрочной устойчивости государственных финансов", — пишет агентство.

Fitch указывает, что повысило прогноз по росту реального ВВП Грузии в 2021 год на 3,5 процентного пункта по сравнению с прогнозом шесть месяцев назад — до 7,8% после спада на 6,2% в 2020 году. Агентство полагает, что уровень госдолга Грузии достиг пика в 2020 году, составив 60% ВВП, а в текущем году показатель сократится до 56% и до 55,2% в 2023 году.

В том, что касается улучшения прогноза по рейтингу Украины, то агентство отмечает "относительную устойчивость платежеспособности Украины к шокам, вызванным коронавирусом". Fitch ожидает, что в 2021 году соотношение госдолга к ВВП страны упадет на фоне улучшения бюджетных показателей и восстановления ВВП.

"Fitch прогнозирует рост ВВП Украины на уровне 4,1% в этом году, чему способствовало оживление в сельском хозяйстве и рост реальной заработной платы на 12,9% в июне в годовом выражении, при том, что краткосрочные локдауны в январе и апреле убрали примерно 0,6 процентного пункта из годового роста экономики", — говорится в сообщении.