МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску и Москве осталось согласовать лишь одну дорожную карту по интеграции, которая касается природного газа. Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС закрыть транзит белорусских товаров

"Карты и прочее… мы много сделали, мы их переформатировали в союзные программы, это не просто так формально взяли и переименовали. Нет, мы очень серьезно, чтобы никого не напрягать, мы их отредактировали… 28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание", — сказал Лукашенко в ходе "Большого разговора с президентом".

Он отметил, что Белоруссия не просит низких цен. "Мы равных цен хотим", — пояснил президент.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, касаясь возможности вхождения республики в состав РФ, заявил, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в состав другой страны.

"Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав…Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить (в состав — ред.), может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии", — заявил Лукашенк.