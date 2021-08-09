МИНСК, 9 авг — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск открыт к международному расследованию инцидента с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, пригласил в том числе и США. Лукашенко прокомментировал угрозы ЕС закрыть транзит белорусских товаров

"По Ryanair (…) так мы же открыты для расследования, чего же вы не приехали расследовать? Мы же американцев пригласили. Факты на стол, руки на стол. Приезжайте! Идите, смотрите, докажите, что Лукашенко посадил этот самолет. А вы не едете расследовать, потому что все факты у вас на руках и вы видите — не бьет, не получается", — сказал он в понедельник в ходе "Большого разговора" с представителями СМИ, общественности, экспертного и медийного сообщества, отвечая на вопрос журналистки из США.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим самолетом летел Рома Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали, против него возбуждено уголовное дело, в том числе по статье "организация массовых беспорядков". Запад заявил, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов союза. Минск возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании, Международная организация гражданской авиации начала расследование и представит 13 сентября доклад по инциденту.

Белорусские авиавласти также опубликовали расшифровку разговора пилота самолета Ryanair с белорусским диспетчером, в ней нет каких-либо угроз в адрес экипажа.