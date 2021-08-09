МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Россия многое делает для сохранения морской безопасности и заинтересована в выстраивании взаимодействия с партнерами, а также стремится содействовать в обеспечении безопасности в зоне Персидского залива и Атлантики, где участились случаи морского пиратства, заявил президент РФ Владимир Путин. Морские порты России просят власти пустить иностранных туристов

"Россия многое делает для сохранения и укрепления международного правопорядка в области морской безопасности. Наша страна активно участвует в работе по всему комплексу этих вопросов как в ООН, так и в рамках многочисленных региональных форматов, в том числе по линии Контактной группы по пиратству у берегов Сомали, Регионального форума ассоциации государств Юго-Восточной Азии по безопасности и Восточно-Азиатских саммитов", — сказал он на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.

Россия также заинтересована в том, чтобы выстраивать продуктивное взаимодействие с Ассоциацией регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, добавил он.

"И конечно же, мы стремимся содействовать обеспечению безопасности в зоне Персидского залива, в Атлантике, в акватории Гвинейского залива, где участились случаи морского разбоя, сопровождающиеся захватом заложников", — сказал президент на конференции Совбеза ООН по морской безопасности.

Угроз на морских путях немало, поэтому надо наладить более эффективное взаимодействие в борьбе с транснациональной преступностью, добавил Владимир Путин.

"Моря и океаны всегда соединяли людей и цивилизации. К сожалению, и угроз на морских путях также немало. И потому столь важно, что мы сегодня рассматриваем содержательные, практические вопросы, связанные с борьбой против пиратства 21 века, имея в виду, наладить более эффективное противодействие транснациональной преступности и не допустить использования морей и океанов в криминальных целях", — сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности.

По его словам, для того, чтобы "добиться реальных успехов на этом направлении, требуется объединить усилия как всех заинтересованных государств, так и международных организаций, региональных структур, при центральной координирующей роли ООН и ее Совета безопасности". Некоторым странам трудно самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников и морским пиратам, поэтому стоит вопрос объединения спецслужб государств в борьбе с этим явлением, заявил президент России.

«Специфика ситуации в том, что некоторым странам действительно трудно дать самостоятельно дать отпор транснациональным синдикатам преступников, пиратам и террористам. Именно поэтому стоит вопрос объединения под эгидой ООН силового потенциала спецслужб и соответствующих вооруженных контингентов всех заинтересованных государств", — сказал он на Конференции совбеза ООН по морской безопасности.

Путин добавил, что Россия готова делиться опытом контртеррористических операций.

Президент России предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры в рамках ООН, которая занималась бы борьбой с морской преступностью.

"На наш взгляд было бы полезно на регулярной основе осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. В этом контексте можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках ООН, которая бы непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах", — сказал Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности.

Он пояснил, что такая структура опиралась бы на поддержку государств-членов ООН и активно привлекала бы к своей работе экспертов, представителей гражданского общества, научно-исследовательские круги и даже частный бизнес.

"Надеемся, что наши партнеры активно рассмотрят российское предложение", — сказал российский президент.