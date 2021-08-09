МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. США вводят санкции против трех российских компаний, обвиненных в нарушении режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, объявил госдепартамент через публикацию в федеральном реестре. Лукашенко исключил возможность санкций против Украины

Под санкции попали научно-производственное предприятие "Пульсар", Asia-Invest LLC и Charter Green Light Moscow.

"Вынесено определение касательно ряда зарубежных лиц, которые участвовали в деятельности, дающей основание для применения мер, согласно секции 3 Акта о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии", — сказано в публикации, датированной вторником, 10 августа.

В санкционном списке также фигурируют компании из Ирака и Сирии.

Санкции предполагают запрет на закупки у этих компаний американскими властными структурами любых товаров, технологий и услуг, оказание им содействия, продажи или выдачи лицензий на передачу им продукции оборонного назначения.

"Эти меры будут применяться соответствующими министерствами и ведомствами администрации США и останутся в силе в течение двух лет с даты введения", — пояснил госдепартамент.