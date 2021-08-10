МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки напоминают России и Китаю о том, что являются чрезвычайно сильной страной. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Университете Мэриленда, это в том числе подчеркивается предпринимаемыми Вашингтоном мерами. СМИ сообщили об обсуждении приватизации оператора карт "Мир"

"Мы можем и мы напоминаем им, что мы по-прежнему остаемся чрезвычайно сильной страной, мера за мерой. Когда мы встретились с китайскими официальными лицами в Анкоридже в марте, нашей первой темой обсуждения было то, чего мы добиваемся здесь, у себя дома, — мощного экономического восстановления, масштабной национальной программы по борьбе с COVID", — отметил представитель США.

Штаты, по мнению госсекретаря, хотят, чтобы китайцы знали: США выйдут из пандемии еще более сильными, а также смогут сплотить своих партнеров по всему миру. Это необходимо, чтобы "противостоять агрессии, жестокому обращению и принуждению".

Блинкен отметил, что власти России и Китая публично и в частном порядке заявляют об упадке в США. Поэтому лучше поддерживать их авторитарное видение мира, чем американское демократическое.

Напомним, что накануне, 9 августа, Ггосдепартамент США объявил о введении новых ограничительных мер против трех российских компаний. Причина: нарушение режима нераспространения оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, утверждает Вашингтон.