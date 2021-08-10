МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Соединенным Штатам предсказали долгую безработицу. Как пишет журнал The Economist, ситуация на рынке труда в стране не нормализуется, несмотря на созданные сотни тысяч новых рабочих мест, а также рекордное количество вакансий. Блинкен решил напомнить России и Китаю о месте США в мире

Не смотря на все старания властей и лучший из возможных результат почти за год, даже при таких темпах занятость в США не догонит допандемийный уровень к началу следующего 2022 года, говорится в исследовании журнала.

The Economist отмечает: перед пандемией богатые страны пережили невероятный бум занятости. В доковидном 2019 году доля работающих или ищущих работу людей старше 15 лет была выше, чем когда-либов периоде с конца 1990-х годов. Это фиксировалось, даже несмотря на ускоряющееся старение населения.

Уровень занятости в трудоспособном возрасте — от 16 до 64 лет — был рекордно высоким в большей части богатых государств. Уровень безработицы в США находился на уровне 4,22% в 1999 году. В 2020 году — 3,67%. В странах Евросоюза — 12% в 1999 году и 6,6% в 2020 году.

Сейчас занятость в богатых странах фиксируется в среднем на 3% ниже допандемийного максимума. Журнал пишет, что речь идет о 18 миллионах человек без работы.

При этом экономисты считают маловероятным, что власти стран смогут закрыть дефицит занятости просто за счет создания рабочих мест — именно таким путем пошли США.

По мнению экспертов, чтобы решить проблему, нужно понять, почему сократилось предложение рабочей силы. Как одна из причин в исследовании фигурирует уменьшение количества мигрантов — это примерно пятая часть дефицита рабочей силы в США.