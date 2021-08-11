МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Крупные наводнения и прочие погодные эксцессы в Евросоюзе, произошедшие в этом году, не вызовут проблем с продовольствием в странах союза, заявил РИА Новости источник в институтах власти ЕС. Германия утроит расходы на восстановление после наводнения

"Продовольственная безопасность ЕС не находится под угрозой из-за этих погодных явлений. ЕС является крупным и диверсифицированным производителем сельхозпродукции,… а также имеет доступ к международным рынкам для удовлетворения любых остающихся потребностей в агропродовольственных товарах. Эта система обеспечивает доступ к продуктам питания гражданам ЕС", — отметил он.

В разных регионах Европы в этом году наблюдались экстремальные природные явлениям, например, Германия и Бельгия подверглась масштабным наводнениям, Греция, Италия — жаре и лесным пожарам. Источник также напоминает о заморозках, граде в связи с возможным снижением экспорта овощей и фруктов.

"Что касается фруктов и овощей, это, скорее всего, приведет к сокращению экспорта ЕС для удовлетворения собственного спроса", — сказал он.

Этот сектор пострадал от заморозков в Испании, Италии, Франции, Хорватии, Словении, Венгрии, от наводнений в Бельгии, Германии, а также частично в Австрии, от градовых бурь в Польше и лесных пожаров в Греции. Регионы и производители пострадали в разной степени, поэтому трудно оценить ущерб, добавил источник.

Однако в целом экстремальные погодные явления в ЕС в этом году не должны вызвать проблем с продовольствием в странах союза, отметил он.