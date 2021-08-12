МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 7 августа, снизилось на 10 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 375 тысяч, полагают опрошенные агентством Daily FХ аналитики. Годовая инфляция в США в июле сохранилась на уровне июня

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 12 августа, в 15.30 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует первую оценку ВВП страны за второй квартал. Ожидается, что британская экономика выросла на 22,1% после снижения на 6,1% в первом квартале.

В то же время ONS опубликует данные о промышленном производстве в Британии. Аналитики полагают, что объем промпроизводства в стране в июне вырос на 0,3% в месячном выражении и на 9,4% — в годовом.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат обнародует статистику промпроизводства в странах еврозоны. Согласно прогнозам аналитиков, объем совокупного промышленного производства в странах этого валютного блока в июне вырос на 10,4% в годовом выражении после роста на 20,5% в мае. В месячном выражении ожидается снижение на 0,2% после майского уменьшения на 1%.