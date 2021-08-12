МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2021 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 22,2%, а в квартальном — на 4,8%, сообщает национальное статистическое бюро страны. Аналитики ждут снижения числа заявок на пособие по безработице в США

Опрошенные порталом DailyFx аналитики полагали, что показатель вырос на 22,1% в годовом выражении и на 4,8% — в квартальном.

Отмечается, что объем ВВП страны сейчас на 4,4% ниже, чем он был до пандемии в четвертом квартале (с октября по декабрь) 2019 года.

Рост в сфере услуг, которая составляет основу экономики Соединенного Королевства, во втором квартале 2021 года составил 5,7% в квартальном выражении и 21% — в годовом. Строительный сектор вырос на 3,3% в квартальном выражении и подскочил на 53,3% — в годовом.

В первом квартале 2021 года снижение ВВП Великобритании составляло 6,2% в годовом выражении, а в квартальном — 1,6%. В 2020 году экономика страны сократилась на 9,8% — рекордное падение за всю историю подсчетов.

Объем промышленного производства в Великобритании в июне снизился на 0,7% к маю, сообщает национальное статистическое бюро страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель вырос на 0,3% в месячном выражении.

В годовом выражении показатель вырос на 8,3%, ожидался рост на 9,4%. В мае промпроизводство в Великобритании выросло на 0,6% в месячном и на 20,7% в годовом выражении против первоначальных оценок роста на 0,8% и 20,6%.

Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в июне в месячном выражении вырос на 0,2% при прогнозе роста на 0,4%. В годовом исчислении показатель подскочил на 13,9%, тогда как эксперты ожидали увеличения на 13,5%.