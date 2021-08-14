МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая занимает этот пост с 2005 года, после выхода на пенсию будет получать 15 тысяч евро в месяц, пишет издание Focus. Россияне смогут удалять данные платежных карт с сайтов и приложений

После окончания своего срока в текущем 2021 году немецкий политик собирается подать в отставку и больше не занимать руководящие посты.

Меркель после выхода в отставку будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро в месяц, ссылается издание на подсчеты немецкого Союза налогоплательщиков.

Эта сумма обусловлена длительным пребыванием Меркель в бундестаге и сроком ее службы на посту федерального министра и канцлера.

Напомним, Меркель занимает пост канцлера с 2005 года. По результатам прошедших в 2017 году выборов она была переизбрана в четвертый раз и в 2018-ом заявила, что не намерена баллотироваться на новый срок. Канцлер подаст в отставку после парламентских выборов, они состоятся в Германии в сентябре этого года.

Меркель также заявляла, что не будет претендовать на какие-либо политические посты.

Помимо работы на должности канцлера, Меркель была федеральным министром по делам женщин и молодежи (1991-1994) и федеральным министром охраны окружающей среды (1994-1998) — это сказывается на размере будущей пенсии.

Издание пишет, что после выхода на пенсию экс-канцлер будет получать почти половину своей нынешней зарплаты (составляет более 35 тысяч евро в месяц).