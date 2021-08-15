АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации в этой стране. Эмиратская Flydubai приостановила полеты в Кабул

"Турция столкнулась с потоком афганских мигрантов через территорию Ирана. Мы находимся перед лицом опасности новой волны миграции из Афганистана. Продолжим усилия для поддержания стабильности в этой стране", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что боевики контролируют все погранпереходы Афганистана.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России