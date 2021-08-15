Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана
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АНКАРА, 15 авг — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об угрозе новой волны миграции из Афганистана на фоне обострения ситуации в этой стране.
"Турция столкнулась с потоком афганских мигрантов через территорию Ирана. Мы находимся перед лицом опасности новой волны миграции из Афганистана. Продолжим усилия для поддержания стабильности в этой стране", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что боевики контролируют все погранпереходы Афганистана.
*"Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России
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