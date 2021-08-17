МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. РФ в июне увеличила вложения в государственные ценные бумаги США до 4,006 миллиарда долларов с 3,805 миллиарда в мае, следует из данных министерства финансов США. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

Краткосрочные облигации составили в российском портфеле 3,701 миллиарда долларов, а долгосрочные — 305 миллионов долларов.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — вложения, составлявшие 96 миллиардов долларов, стали резко сокращаться в 2018 году.

На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц уменьшились на 32 миллиарда — до 1,26 триллиона долларов. На втором месте остается Китай с 1,074 триллиона долларов (увеличились на 1 миллиард долларов). Следом идет Великобритания (445,7 миллиарда долларов), которая увеличила объем облигаций на своем балансе на 19,1 миллиарда долларов.