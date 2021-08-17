МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в апреле-июне снизилась до 4,7% с 4,8% в марте-мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. ВВП Великобритании во втором квартале вырос, промпроизводство упало

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне марта-мая 4,8%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,1%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в апреле-июне составило 1,6 миллиона человек, снизившись на 53 тысячи по сравнению с показателем за март-май и увеличившись на 193 тысячи по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне снизилось в годовом выражении на 535 тысяч и составило 32,276 миллиона человек. Доля занятых этой возрастной группы составляет 60,3%, а от 16 до 64 лет — 75,1%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 8,8% в годовом выражении, а без учета — на 7,4%. Аналитики ждали роста на 8,6% и 7,4% соответственно.