МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по второй оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 13,6% в годовом выражении и на 2% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. ВВП Германии ожидаемо вырос в годовом выражении

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения первой оценки без изменения. Она показала рост ВВП еврозоны во втором квартале на 13,7% в годовом выражении и на 2% — в квартальном.

ВВП стран Евросоюза во втором квартале, по второй оценке, вырос на 13,2% в годовом выражении и на 1,9% — в квартальном, как и показала первая оценка.

Таким образом, экономика перешла к росту после спада в первом квартале — тогда ВВП ЕС сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном, а 19 стран еврозоны — на 1,3% и 0,3% соответственно.

По итогам 2020 года ВВП Евросоюза упал на 6,2%, а еврозоны — на 6,6%.