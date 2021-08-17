МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,9% к предыдущему месяцу, следует из сообщения ФРС. Розничные продажи в США в июле упали хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали увеличения показателя на 0,5%.

Кроме того, показатель июня был пересмотрен до роста на 0,2% с увеличения на 0,4%.Загрузка промышленных мощностей в США в июле выросла до 76,1% с уровня июня в 75,4%, что на 3,5 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор также оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его значения на отметке 75,7%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.