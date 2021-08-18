МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Американская Western Union больше не проводит денежные переводы в Афганистан из-за захвата страны движением "Талибан"*, пишет портал MarketWatch. Теперь афганцы, получавшие финансовую помощь от родственников и друзей из-за рубежа, остались без материальной поддержки. По данным портала, в 2020 году сумма переведенных в Афганистан денежных средств составила сотни миллионов долларов. По данным Всемирного банка, объем переводов составил 788,9 миллиона долларов.

В Western Union признали, что опасная ситуация в Афганистане вынуждает их на крайние меры, и у компании нет иного выбора.

Большая половина населения Афганистана живет в крайней нищете.

По информации The Wall Street Journal, за неделю до того, как "Талибан"* взял Кабул, США отменили поставки долларов в Афганистан, также были заморожены активы афганского центрального банка.

*Террористическая организация, запрещенная в России.