Президент Украины Зеленский одобрил принудительной отчуждение приграничных земель
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МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о принудительном отчуждении приграничных земель и недвижимости в целях защиты госграницы. Соответствующий документ размещен на государственном портале.
Согласно подписанному Зеленским указу, правительство должно за полгода учесть земельные участки, находящиеся в 30-50 метрах от границы, и лишить права постоянного пользования их владельцев.
Предполагается, что затем госграницы будут обустраиваться вместе с муниципалитетами. Планируется выделять на это средства из бюджета.
В документе также оговаривается, что принудительное отчуждение будет применяться лишь в тех случаях, когда владельцы отказываются на условия выкупа их недвижимости и земли.
https://1prime.ru/world/20210819/834482097.html
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