МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о принудительном отчуждении приграничных земель и недвижимости в целях защиты госграницы. Соответствующий документ размещен на государственном портале.

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Предполагается, что затем госграницы будут обустраиваться вместе с муниципалитетами. Планируется выделять на это средства из бюджета.

В документе также оговаривается, что принудительное отчуждение будет применяться лишь в тех случаях, когда владельцы отказываются на условия выкупа их недвижимости и земли.